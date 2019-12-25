Ион Кику рассказал о кризисе экономики в стране.

В Молдавии ожидают рекордное снижение ВВП по итогам года. Об этом на заседании межправительственного совета ЕАЭС сообщил премьер-министр Кишинева Ион Кику. Чиновник уточнил, что для республики этот показатель стал самым существенным за всю историю государства. На снижение показателей национальной экономики повлияла пандемия коронавируса.

Во втором квартале 2020 года наблюдается резкий экономический спад, зарегистрированный за последние 20 лет - было минус 14% по сравнению с тем же периодом 2019 года. И хотя третий квартал выглядит лучше, но все же ясно, что по итогам года у нас будет исторический минимум по снижению ВВП Ион Кику, премьер-министр Молдавии

Чиновник рассказал, что сейчас Молдавия считает своим приоритетом разработку оптимальных мер поддержки экономической отрасли. Это необходимо для преодоления возникшего кризиса. Основные силы направляются на привлечение инвестиций в госинфраструктуру, транспорт и логистику, создание новых рабочих мест и цифровизацию экономики.

Мишустин рассчитывает, что Молдавия продолжит сотрудничество с ЕАЭС после выборов.

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