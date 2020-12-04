Премьер-министр рассказал о приоритетах России в ЕАЭС.

Михаил Мишустин рассчитывает, что Молдавия продолжит сотрудничество с ЕАЭС после выборов. Об этом премьер-министр России рассказал на заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза. Чиновник отметил, что надеется на то, что вектор политики Кишинева после недавно проведенных президентских выборов не заставит страну отказаться от участия в ЕАЭС.

Наряду с главами правительств членов ЕАЭС в нашей встрече участвуют Ион Васильевич Кику, премьер-министр Республики Молдова, государства-наблюдателя при союзе. Рассчитываем, что по итогам недавних президентских выборов наши молдавские коллеги продолжат конструктивное взаимодействие с ЕАЭС Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник напомнил, что Москва находит развитие ЕАЭС своим безусловным приоритетом. Россия основывает свое интеграционное взаимодействие с ЕАЭС на принципах прагматизма и стремлении к стабильному развитию экономики. Также РФ надеется на улучшение инвестиционного климата и ведение бизнеса со странами-участницами. Мишустин добавил, что ЕАЭС пять лет назад был создан для того, чтобы во всех государствах росли доходы населения и повышался уровень жизни.

Пашинян поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией.

Видео: Правительство России