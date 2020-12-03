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Мишустин: социальные обязательства в январе - сентябре выполнены в полном объеме

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Глава правительства рассказал о поддержке регионов.

Михаил Мишустин заявил о том, что социальные обязательства в январе - сентябре выполнены правительством России в полном объеме. Чиновник заметил, что при это выросло финансирование национальных проектов. Чиновники смогли найти средства для проведения антикризисных мероприятий. Глава кабмина добавил, что финансовая сфера страны испытала "шоки".

В этом году финансы многих стран оказались под воздействием мощнейших шоков, в том числе и у нас в России: распространение COVID-19 привело к снижению деловой активности, что не лучшим образом сказалось на нефтяных ценах

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Чиновник напомнил, что 25 регионов России получат средства на обеспечение сбалансированности бюджетов в размере 10 млрд рублей. Сегодня правительство примет решение о выделении еще одного транша. Общий объем поддержки субъектов страны составит 300 млрд рублей.

Минздрав планирует скорректировать целевые показатели смертности.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, регионы, социальные обязательства, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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