Чтобы нивелировать отрицательные тенденции, нужно предпринять некоторые усилия.

Минздрав планирует скорректировать целевые показатели смертности. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

В силу объективных причин будут предполагаться некоторые корректировки плановых значений. Олег Салагай, замминистра здравоохранения РФ

По его словам, для того, чтобы нивелировать отрицательные тенденции, нужно предпринять некоторые усилия.

Ранее Мишустин поручил до 8 декабря утвердить правила доставки вакцины против COVID-19. Поручение дано Роспотребнадзору, министерствам здравоохранения и юстиции. При этом Роспотребнадзор и Минздрав должны будут регулярно предоставлять кабинету министров доклад о выполнении данного поручения.

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