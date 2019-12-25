Поручение дано Роспотребнадзору, министерствам здравоохранения и юстиции.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря утвердить правила доставки вакцины против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил. цитата из сообщения пресс-службы кабмина

Поручение дано Роспотребнадзору, министерствам здравоохранения и юстиции. При этом Роспотребнадзор и Минздрав должны будут регулярно предоставлять кабинету министров доклад о выполнении данного поручения.

Отмечается, что губернаторы должны продолжать работу по обеспечению лекарствами больных коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.

Ранее Роспотребнадзор призвал не использовать шарфы вместо масок.

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