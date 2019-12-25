Роспотребнадзор призвал не использовать шарфы вместо масок

Шарфы не защищают от проникновения вируса.

Заменять маски шарфами нельзя, носить их нужно правильно, только тогда они защищают от коронавируса. Об этом РИА Новости рассказал ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Как заявил специалист, медицинские маски устанавливают препятствие между вирусом и человеком, но только при их правильном использовании. Маска должна как можно плотнее прилегать к лицу, закрывать нос и рот.

Снимать маску нужно за веревочки, которые фиксируют маску на ушах, и нельзя прикасаться ни к какой из сторон использованного СИЗ.

В октябре такое же мнение высказала врач общей практики московской поликлиники №210 Елена Астраханцева.

Фото: pixabay