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Врач рекомендовал не использовать шарф вместо медицинской маски
Сегодня, 13:24
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nastya960

Врач рекомендовал не использовать шарф вместо медицинской маски

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Также нужно соблюдать профилактические меры в период заболеваний.

Использовать шарф вместо медицинской маски опасно, потому что он не помогает задерживать вирусы, а только создает благоприятную среду для их размножения. Об этом агентству "Москва" сообщила врач общей практики московской поликлиники №210 Елена Астраханцева.

Медик отметила, что для защиты от вирусов нужны медицинская маска и перчатки, а шарф нужно использовать осенью только для того, чтобы сохранить шею в тепле.

Также для профилактики сезонных заболеваний врач общей практики посоветовала высыпаться, заниматься спортом, гулять, есть овощи/фрукты, чаще проветривать помещения.

Ранее врач дала рекомендации по лекарствам, которые должны быть в каждой аптечке.

Фото: pixabay

Теги: медицинская маска, шарф
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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