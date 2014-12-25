Премьер Индии подарил Лаврову шарф с символами G20

Отмечается, что шарф сделан из ткани хали, которая была разработана Махатмой Ганди.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову шарф с символами G20. Об этом сообщает "РИА Новости".

Лавров провел встречу с премьером Индии в мемориальном комплексе Радж-Гхат. Моди вручил подарок главе российской дипломатии. Отмечается, что шарф сделан из ткани хали, которая была разработана Махатмой Ганди. Напомним, саммит лидеров группы G20 проходит в Нью-Дели 9-10 сентября

Ранее премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20.

Видео: Telegram / РИА Новости