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Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20

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Нарендра Моди выступил на первой сессии саммита G20 в Нью-Дели.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Африканский союз с принятием в состав саммита G20 "Большой двадцатки" в качестве постоянного члена группы. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе публичного выступления на первой сессии мероприятия.

Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз - присоединиться к G20.

Нарендра Моди, премьер-министр Индии

После слов индийского премьер-министра, глава министерства по иностранным делам Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов и председателю Африканского союза Азали Ассумани и проводил гостя на место за столом, за которым в настоящее время заседают члены "Большой двадцатки". Дипломат установил перед ним табличку и флаг Африканского союза.

Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели.

Фото и видео: YouTube / Narendra Modi

Теги: африканский союз, нарендра моди, саммит g20
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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