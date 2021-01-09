Премьер Индии поздравил Африканский союз с принятием в G20

Нарендра Моди выступил на первой сессии саммита G20 в Нью-Дели.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Африканский союз с принятием в состав саммита G20 "Большой двадцатки" в качестве постоянного члена группы. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе публичного выступления на первой сессии мероприятия.

Индия предлагает сделать Африканский Союз постоянным членом "Большой двадцатки", и я уверен, что все члены согласятся с этим предложением. При поддержке всех вас я приглашаю - Африканский Союз - присоединиться к G20. Нарендра Моди, премьер-министр Индии

После слов индийского премьер-министра, глава министерства по иностранным делам Индии Субраманьян Джайшанкар подошел к президенту Коморских островов и председателю Африканского союза Азали Ассумани и проводил гостя на место за столом, за которым в настоящее время заседают члены "Большой двадцатки". Дипломат установил перед ним табличку и флаг Африканского союза.

Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели.

Фото и видео: YouTube / Narendra Modi