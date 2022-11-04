Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели

Главу МИД РФ поприветствовал премьер-министр Индии.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл на саммит "Большой двадцатки" (G20), который проводится на территории индийского города Нью-Дели в период с 9 по 10 сентября. Журналисты информационного агентства "ТАСС" разместили в социальных сетях кадры с прибытием руководителей иностранных делегаций на мероприятие. Видеоролики транслировались в пресс-центре для СМИ, освещающих событие.

Напомним, что глава МИД Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на G20 по поручению российского президента Владимира Путина. Дипломата лично приветствовал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Участники саммита собираются в здании "Бхарат Мандапам", расположенного на территории выставочного комплекса "Прагати-Майдан" в центре индийской столицы. Ранее официальный пресс-секретарь внешнеполитического ведомства России Мария Захарова говорила о том, что планируется выступление министра в ходе двух пленарных заседаний встречи.

Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20.

и видео: Telegram / ТАСС