Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20

Самолет дипломата прилетел из Дакки.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл на территорию Индию для участия в саммите "Большой двадцатки" (G20). Самолет дипломата приземлился в международном аэропорту имени Индиры Ганди. Прибытие иностранного гостя на видеокамеры зафиксировали местные журналисты. Известно, что рейс главы МИД РФ состоялся в Нью-Дели из Дакки. Министр внешнеполитического ведомства возглавляет российскую делегацию на мероприятии по поручению президента России Владимира Путина.

Известно, что планируется выступление министра в ходе двух пленарных заседаний предстоящей встречи. Ранее пресс-секретарь Мария Захарова подчеркивала, что Москва нацелена всячески способствовать успеху делийского саммита и результативности индийского председательства в G20 в целом.

У ООН нет данных о возможности встречи генсека и Лаврова на полях саммита "двадцатки".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости