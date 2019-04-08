У ООН нет данных о возможности встречи генсека и Лаврова на полях саммита "двадцатки"

Фархан Хак не смог рассказать о плане генсека ООН по двусторонний встрече.

Всемирная организация на текущий момент не располагает информацией о возможности встречи генерального секретаря Антониу Гутерриша и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях саммита "двадцатки" в Индии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

Что касается министра иностранных дел Лаврова, то генеральный секретарь и министр Лавров присутствовали на ужине на полях АСЕАН. Так что они могли видеть друг друга в этом плане,. Мне нечего объявить касательно Группы двадцати, что еще предстоит. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Чиновник дополнительно ответил на вопрос о том, передавала ли сотрудники ООН российской стороне высказанные Антониу Гутерришем в Джакарте идеи о необходимости системы взаимных гарантий для возобновления зерновой сделки. Фархан Хак заметил, что не может вдаваться с детали процесса.

ООН рассмотрит запрос на переименование Индии в Бхарат, если он поступит.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций