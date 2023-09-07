ООН рассмотрит запрос на переименование Индии в Бхарат, если он поступит

Фархан Хак сравнил ситуацию с турецким переименованием.

ОН готова рассмотреть возможность переименования Индии в Бхарат, если поступит соответствующий запрос. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак. Эксперт пояснил, что в случае с Турцией эксперты столкнулись с подробной и официальной просьбой, которое было направлено в ООН со стороны национального правительства. В связи с этим событие, в 2022 году Всемирная организация удовлетворила запрос Анкары. Теперь в документах страна будет указываться не как Turkey, а так, как ее называют сами турки - T rkiye.

Очевидно, что если мы получим подобные запросы, то рассмотрим их по мере поступления. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что в Индии 5 сентября начался скандал после того, как Драупади Мурму разослала приглашения на ужин "Большой двадцатки" (G20), в которых ее должность была указана как "президент Бхарата" вместо "президент Индии".

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций