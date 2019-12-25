ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном

Фархан Хак оценил новые поставки со стороны США для ВСУ.

Всемирная организация выступила против применения снарядов с обедненным ураном Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом эксперт прокомментировать американское решение предоставить Вооруженным силам Украины такое вооружение.

Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире. Фархан Хак, пресс-секретарь ООН

ООН продолжит работать над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций