ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном

Всемирная организация выступила против применения снарядов с обедненным ураном Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом эксперт прокомментировать американское решение предоставить Вооруженным силам Украины такое вооружение.
Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире.
Фархан Хак, пресс-секретарь ООН
ООН продолжит работать над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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