ООН продолжит работать над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений

Фархан Хак оценил встречу между главами России и Турции.

ООН продолжит делать все возможное для обеспечения экспорта российского и украинского продовольствия и удобрений на глобальные рынки. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак. Чиновник ответил на вопрос СМИ о результатах переговоров между российским и турецком лидерами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Разумеется, мы знаем об этой встрече и выражаем признательность Турции и всем странам, которые способствуют усилиям по разрешению сложившейся ситуации. Со своей стороны мы, разумеется, продолжим делать все возможное... Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций