Врач дала рекомендации по лекарствам, которые должны быть в каждой аптечке

В аптечке должны быть пять препаратов.

На случай появления каких-либо симптомов недомогания в аптечке у каждого россиянина обязательно должны быть несколько стандартных лекарств. Об этом NEWS.ru рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

При недомогании нужно обращаться к специалисту, но пять препаратов обязательно должны быть в аптечке на экстренных случай, чтобы облегчить самочувствие.

Для понижения температуры должен быть парацетамол. Антибиотики – только не пенициллинового ряда, а макролиты. Третье лекарство, которое должно быть в домашней аптечке – ацикловир (антивирусный препарат). Далее аспирин, он относится к группе антиагрегантов, которые разжижают кровь. Обязательно должны быть лекарства для поддержания здоровья кишечника – это лактобактерии, бифидобактерии.

Терапевт напомнила, что в период пандемии важно правильно питаться, употреблять продукты с витаминами. От вредной пищи лучше совсем отказаться. Помимо этого, нужно чаще проветривать помещения.

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Фото: Piter.tv