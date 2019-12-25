Иммунолог назвал способы личной защиты от коронавируса

Для начала нужно регулярно заниматься физической культурой.

Любой россиянин может повысить личный уровень защиты от вирусов вообще и коронавируса в частности. Для этого нужно укреплять иммунную систему. Как это сделать, в интервью радио Sputnik рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог Георгий Викулов.

Для начала нужно регулярно заниматься физической культурой, но к этому вопросу тоже нужно подходить с умом и не перестараться. Если физической нагрузки нет вообще, это отрицательно сказывается на иммунитете, при избыточной нагрузке тоже могут быть проблемы. Через эндокринные механизмы может подавляться много иммунологических реакций.

Также нужно отказаться от обильного потребление жирной пищи. Такая еда приводит к повышению "плохого" холестерина. Также нужно забыть о курении и частом употреблении алкоголя. Без этого укрепить свой иммунитет не получится.

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