Назван овощ, "очищающий" кровь от плохого холестерина

Именно из-за него в сосудах формируются жировые бляшки, которые усложняют нормальное кровообращение.

Высокий уровень холестерина в организме человека чреват опасными последствиями, в числе которых сердечный приступ и инсульт. Но не весь холестерин вреден для здоровья. Как поясняют врач, опасен только "вредный" холестерин или липопротеины высокой плотности.

Именно из-за него в сосудах формируются жировые бляшки, которые усложняют нормальное кровообращение. Для борьбы с "плохим" холестерином можно использовать некоторые продукты. Об этом сообщило издание Organicfacts.

По данным Министерства сельского хозяйства США FoodData Central, редис содержит в себе калий, натрий, кальций, витамин С и многие другие полезные соединения, которые выводят плохой холестерин, уменьшают воспаление и сжигают жир.

Также редис может помочь в борьбе с высоким давлением.

Ранее была названа специя, выводящая из крови лишний сахар и холестерин.

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