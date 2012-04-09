Ученые из Медицинского центра Университета Небраски нашли тревожные препятствия для важнейших процессов в мозге.

В рецензируемой статье "Перспективы" (обзор) исследователи из Медицинского центра Университета Небраски обнаружили тревожные доказательства того, что часто назначаемые лекарства могут препятствовать важнейшим процессам развития мозга, нарушая биосинтез стеролов. Их выводы, опубликованные сегодня в журнале "Медицина мозга" (Genomic Press, Нью-Йорк), позволяют предположить, что этот ранее не учитываемый механизм может иметь серьёзные последствия для безопасности лекарств во время беременности и на ранних этапах развития.

Мы обнаружили, что многие отпускаемые по рецепту лекарства, хотя и предназначены для совершенно разных целей, могут непреднамеренно влиять на способность мозга вырабатывать и перерабатывать стерины, включая холестерин. Кароли Мирничс, ведущий автор обзора и профессор

Эксперт добавил, что ситуация наблюдается наиболее тревожная, так как мозг нуждается в точной стероловой регуляции для правильного развития и функционирования. Исследовательская работа показывает, что мозг, в котором содержится 25 процентов холестерина организма, несмотря на то, что он составляет всего два процента от массы тела, имеет собственную независимую систему выработки холестерина за гематоэнцефалическим барьером. Этот процесс необходим для многих процессов развития, включая формирование связей между нервными клетками и выработку миелина.

Доктор Желка Кораде, соавтор исследования, подчёркивает, что риск может быть выше у определённых групп населения:. Она рассказала, что ученым удалось обнаружить, что люди с определёнными генетическими вариациями в генах, отвечающих за переработку стероидов, которые могут быть утрех процентов населения, являются особенно уязвимыми к этим побочным эффектам от лекарств.

В обзоре освещается несколько ключевых выводов, имеющих значительные клинические последствия. В частности, речь идет о том, что свыше 30 рецептурных препаратов были признаны ингибирующими биосинтез стеролов. Также сочетание нескольких препаратов может оказывать синергетический или аддитивный эффект на нарушение обмена стероидов в организме человека. Генетические вариации в генах, перерабатывающих стерол, могут повысить восприимчивость к этим эффектам, а множественные периоды развития, включая беременность и раннее детство, могут представлять собой уязвимые окна.

Эти результаты говорят о том, что нам нужно пересмотреть подход к оценке безопасности лекарств, особенно во время беременности. Взаимодействие между лекарствами и биосинтезом стеролов представляет собой ранее недооценённый механизм, который может влиять на развитие мозга. Мирницкис, профессор

Исследователи подчёркивают, что пациентам не следует прекращать приём назначенных лекарств без консультации с лечащим врачом. Однако они рекомендуют провести дополнительные исследования, чтобы полностью понять последствия этих открытий и разработать более целенаправленные подходы для уязвимых групп населения.

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