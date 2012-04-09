Обнаружена экзопланета, похожая на Юпитер, вращающаяся вокруг ближайшей звезды

Израильские ученые уведомили о нахождении небесного тела при помощи HARPS.

Израильские астрономы сообщают об обнаружении новой экзопланеты, похожей на Юпитер, с помощью высокоточного прибора Radial velocity Planet Searcher (HARPS). Новообретенный инопланетный мир вращается вокруг ближайшей звезды M-карлика, обозначенной как GJ 2126. Об открытии было объявлено в исследовательской статье, опубликованной 16 февраля на сервере предварительной печати arXiv.

Метод определения радиальной скорости (RV) для обнаружения экзопланет основан на выявлении изменений в скорости центральной звезды, вызванных изменением направления гравитационного притяжения невидимой экзопланеты, которая вращается вокруг звезды. Благодаря этому методу на сегодняшний день обнаружено более 600 экзопланет. HARPS представляет из себя эшелле-спектрограф высокого разрешения для видимого света, установленный на 3,6-метровом телескопе Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили. Благодаря точности измерения лучевых скоростей около 1 м/с он является одним из самых успешных инструментов для поиска планет в истории.

Теперь группа астрономов под руководством Арбеля Шорра из Тель-Авивского университета в Израиле обнаружила ещё одну планету на основе измерений лучевых скоростей из базы данных HARPS-RVBank, которая содержит более 250 000 лучевых скоростей 5239 звёзд. База данных HARPS-RVBank включает все звёздные спектры, полученные с помощью прибора HARPS до января 2022 года, и доступна астрономам для подтверждения или обнаружения кандидатов в планеты.

Мы сообщаем об открытии GJ 2126 b, очень эксцентричной (e = 0,85) планеты, похожей на Юпитер, которая обращается вокруг своей звезды каждые 272,7 дня. Планета была обнаружена и охарактеризована с помощью 112 измерений лучевых скоростей с помощью HARPS, предоставленных HARPS-RVBank пишут авторы статьи

Исследование показало, что GJ 2126 b вращается вокруг своей звезды-хозяина на расстоянии 0,71 а. е. от неё. Масса планеты оценивается как минимум в 1,3 массы Юпитера. Однако, учитывая, что наклон орбиты GJ 2126 b неизвестен, её масса может быть намного больше, и нельзя полностью исключать вероятность того, что этот объект может быть коричневым карликом.

Астрономы подчёркивают, что GJ 2126 b — одна из самых эксцентричных экзопланет, обнаруженных вокруг M-карлика. Они добавили, что уникальные свойства GJ 2126 b помещают её в относительно малочисленную область обнаруженных экзопланет. Поэтому дальнейшие наблюдения за ней могут помочь лучше понять сценарии формирования и эволюции планет. Что касается звезды-хозяина GJ 2126, то это звезда с большим собственным движением спектрального класса M0V, радиусом около 0,73 солнечного радиуса и массой около 0,65 солнечной массы. Звезда, которая, по оценкам, находится на расстоянии примерно 124 световых лет, имеет металличность на уровне 0,6 dex, а её эффективная температура составляет 4159 К.

Для определения радиуса и ограничения массы GJ 2126 b необходимы дальнейшие наблюдения, которые прольют свет на состав этой экзопланеты.

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