Собаки одомашнили себя, потому что им нравились лакомства

Противоборствующие теории объясняют, как собаки произошли от волков. Теперь новое исследование подтверждает идею о том, что они одомашнились самостоятельно.

Ученые точно не знают, как именно волки превратились в первых собак, но, возможно, они сами одомашнились, решив сосуществовать с людьми, чтобы, как показало новое исследование, их можно было постоянно кормить. Затем эти прожорливые псы, вероятно, выбирали себе в пару тех, кто делал то же самое. Хотя в этой теории нет ничего нового, новое исследование показывает, что волки могли одомашниться в собак посредством естественного отбора.

Археологические и генетические данные свидетельствуют о том, что собаки (Canis familiaris) произошли от серых волков (Canis lupus) и были одомашнены в два исторических периода: примерно 30 000–15 000 лет назад, когда дикие волки были одомашнены и превратились в первых собак, а затем примерно 15 000 лет назад и до наших дней, когда эти собаки разделились на породы. Согласно новому исследованию, опубликованному 12 февраля в журнале Proceedings of the Royal Society B, эти периоды одомашнивания были вызваны разными эволюционными факторами.

Считается, что второй период одомашнивания в основном был обусловлен искусственным отбором: люди выбирали более ручных волков, чтобы те сопровождали их на охоте и в качестве компаньонов, и целенаправленно скрещивали наименее диких животных, что в конечном итоге привело к появлению одомашненного вида, который мы знаем как домашнюю собаку. Но силы естественного отбора, которые привели к первому периоду одомашнивания, менее очевидны. Согласно одной из гипотез, волки подверглись "самоодомашниванию": после того, как доисторические животные начали приходить в поселения людей в поисках объедков, они стали привыкать к жизни рядом с людьми. Эти более терпимые волки предпочитали стабильный источник пищи непостоянным источникам в дикой природе, и их потомки стали первыми домашними собаками.

Считается, что аналогичный процесс происходил при одомашнивании кошек, так как исследования показали, что предки домашних кошек жили рядом с фермерскими общинами около 10 000 лет назад, прежде чем установить взаимовыгодные отношения, в которых они охотились на грызунов и ели их в обмен на еду.

Окружающая среда подталкивает птиц к быстрому или медленному темпу жизни.

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