Окружающая среда подталкивает птиц к быстрому или медленному темпу жизни

Ученые из Мичигана раскрыли результаты исследования о наблюдении за 7500 видами птиц.

Птицы по всему миру принимают стратегические решения о том, как им жить, в зависимости от условий окружающей среды. Некоторые живут быстро, умирают молодыми и оставляют как можно больше птенцов. Другие живут долго и процветают, не размножаясь. Новое исследование немигрирующих птиц даёт представление о том, как изменение климата может повлиять на давние эволюционные стратегии наших пернатых друзей. Работа, о которой сообщается в журнале Ecology Letters на этой неделе, была проведена постдокторантами Института биоразнообразия, экологии, эволюции и макросистем (IBEEM) при Университете штата Мичиган. Группа учёных обобщила глобальные данные о почти 7500 видах птиц, чтобы лучше понять связь между изменчивостью окружающей среды и стратегиями, которые птицы выбирают, чтобы наилучшим образом использовать эволюционные возможности, производя на свет новые поколения и не вымирая.

Множество факторов влияет на ключевые компоненты жизненного цикла. Мы хотели объединить эти глобальные ресурсы данных, чтобы понять, какие факторы окружающей среды влияют на биоразнообразие. Кейси Янгфлеш, ведущий автор исследования

Кейси Янгфлеш был научным сотрудником в программе "Экология, эволюция и поведение" Университета Мичигана, а сейчас преподаёт в Университете Клемсона.

Обработка больших данных делает это исследование наиболее масштабным в плане изучения стратегий оседлых птиц. Птицы, живущие в районах, где температура сильно колеблется в течение года, — например, в Мичигане с его холодными зимами и жарким летом, а также в пределах этих сезонов, — реагируют на быструю смену условий, не рассчитывая на завтрашний день. Как и зяблики или кардиналы, эти птицы тратят свою энергию и ресурсы на выведение потомства, даже если это означает, что они проживут недолго.

Птицы, которые живут более размеренной жизнью с большими колебаниями температуры в течение нескольких лет, а не месяцев, делают ставку на то, что смогут пережить трудный год, не размножаясь. Для таких птиц, как какаду с серным хохолком, уверенность в долгой жизни позволяет им восполнить недостаток потомства в будущем. Хотя долгоживущие виды застрахованы от плохих лет, они также адаптируются медленнее, чем короткоживущие птицы. Исследователи обнаружили, что независимо от продолжительности жизни большинство видов сталкиваются с такими темпами изменения климата, к которым они вряд ли смогут адаптироваться. И, по словам Янгфлеша, это вызывает ещё больше вопросов. Изменит ли изменение климата Земли шансы, на которые делают ставки животные?

Если вы проживёте всего пару лет, один плохой год не станет большой проблемой. Но если у вас будет два или более плохих года подряд, у вас будут проблемы. В изменчивой, непредсказуемой среде может быть выгодно жить долго. Кейси Янгфлеш, ведущий автор исследования

Для эволюции живых существ требуется много поколений, и учёные пытаются понять, противостоит ли эта гонка эволюции изменению климата, в какой степени и какие стратегии могут обеспечить живому существу наилучшие шансы на успех. Директор IBEEM Фиби Зарнецке отметила, что широкий обзор Земли показал, что эти закономерности существуют во многих экосистемах, включая бореальные леса, луга и тропические джунгли. Директор IBEEM рассказала о том, что являлось основной целью исследовательской работы при финансировании. Специалист указала, что междисциплинарный подход, объединяющий знания из области экологии и климатологии, сыграл ключевую роль в выявлении того процесса, как организмы реагируют на изменчивость климата.

Это исследование даёт важную информацию о роли, которую изменение климата и его изменчивость играют в формировании жизненных циклов на Земле. Фиби Зарнецке, директор IBEEM

Исследование не выявило значительного влияния осадков на стратегии, но, по словам соавтора и специалиста по климату Лалы Кунта, это открывает возможности для будущих исследований, таких как изучение экстремальных явлений, таких как аномальная жара и засуха, которые усиливаются и являются дополнительными факторами стресса для видов. Специалист по обработке данных IBEEM Келли Каспар отметила, что учены важно ронимать ссновополагающие теории, прежде чем они смогут предсказать, как всё изменится.

Очень важно видеть за всем этим шумом и находить закономерности, и это была редкая возможность поработать с представителями разных дисциплин — я занимаюсь рыболовством и дикой природой, другие — комплексной биологией, географией, изучением климата. Келли Каспар, специалист по обработке данных IBEEM

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