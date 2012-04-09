Самый большой в мире айсберг приближается к острову Южная Георгия. Чего ждать

Ученые из Утрехтского университета раскрыли последствия для климатических изменений планеты.

Нет ничего удивительного в том, что айсберги откалываются от антарктического ледникового покрова и уплывают, как гигантский ледяной пласт, который в настоящее время направляется к острову Южная Георгия. Но из-за изменения климата это происходит всё чаще, и айсберги в водах вокруг Антарктиды становятся всё больше. Исследователи из Утрехтского университета изучают маршруты, по которым айсберги перемещались в геологические периоды быстрого таяния ледяных шапок, например, в конце ледниковых периодов. Это даёт важную информацию о влиянии тающих айсбергов на океаны и его последствиях в будущем. В процессе они также нашли объяснение загадочному обнаружению древнего материала из Антарктиды возле Южных Оркнейских островов, расположенных к юго-западу от Южной Георгии.

Ледяные шапки растут по мере того, как снег выпадает на их поверхность, а гравитация медленно притягивает их к морю. Там они теряют большие объёмы льда из-за таяния и откалывания айсбергов. Если рост ледяной шапки соответствует её потере по краям, то она остаётся в равновесии и сохраняет свой размер.

Но по мере того, как воздух и океан вокруг Южного полюса нагревались в течение последних нескольких десятилетий, айсберги откалываются быстрее и чаще. Талая вода сверху ослабляет лёд, а более тёплый океан делает ледяные шельфы тоньше. В результате огромные ледяные глыбы могут откалываться от шельфов за короткое время.

Головоломка

Моря вокруг Южной Георгии имеют долгую историю изучения айсбергов. Остров находится в центре акватории, которую исследователи называют "Аллеей айсбергов" — узкой полосы океана, полной айсбергов, которые откалываются от антарктического ледникового покрова, а затем под действием ветра и океанских течений движутся на север, пока не достигают более тёплых морей и полностью не тают.

Поскольку Антарктида была покрыта большим ледяным щитом около 34 миллионов лет, на отдалённых островах вокруг Аллеи айсбергов проплывало бесчисленное количество айсбергов. Южный Оркней — один из таких островов, и учёные обнаружили, что на нём сохранились следы айсбергов, которые проплывали здесь за 3 миллиона лет до образования ледяного щита 34 миллиона лет назад. Это открытие долгое время озадачивало исследователей. В 2017 году они обнаружили на острове Саут-Оркни фрагменты обломков, которые появились в Антарктиде. Единственный способ, которым антарктические обломки могли попасть на Саут-Оркни, — это айсберги. Айсберги переносят большое количество каменных обломков, которые откололись от антарктического континента. Когда айсберг тает, обломки опускаются на дно океана.

Учёные не удивились, обнаружив антарктические обломки возле Южных Оркнейских островов, учитывая их расположение в "Аллеи айсбергов". Но их поразил возраст отложений: 37 миллионов лет, на 3 миллиона лет старше, чем большая ледяная шапка Антарктиды. Могла ли Антарктида уже иметь ледяную шапку в тёплый период позднего эоцена? И как эти айсберги могли выжить в тёплых океанских условиях, преобладавших вокруг Антарктиды в то время?

Достаточно холодный

Студент Утрехтского университета Марк Эльбертсен предлагает ответ на эти вопросы в недавно опубликованной магистерской диссертации. Исследование доступно в журнале "Климат прошлого". Под руководством Питера Бийла с факультета наук о Земле и Эрика ван Себилле из Института морских и атмосферных исследований он взялся за решение этой геологической головоломки.

Используя компьютерные модели, Эльбертсен рассчитал, откуда взялись айсберги, достигшие Южных Оркнейских островов в конце эоцена, и насколько большими должны были быть айсберги, чтобы выдержать такое путешествие. Он обнаружил, что в то время море Уэдделла было достаточно холодным, чтобы айсберги среднего размера могли доплыть до Южных Оркнейских островов.

Но это ещё не всё: наиболее логичной отправной точкой для айсбергов является коренная порода, которая соответствует типам горных пород, обнаруженным в обломках на Южных Оркнейских островах. По-видимому, в позднем эоцене в Антарктиде была ледяная шапка, которая была достаточно большой, чтобы достигать береговой линии, и двигалась достаточно быстро, чтобы образовывать достаточно крупные айсберги, которые могли пережить тёплое море Уэдделла и достичь Южных Оркнейских островов. Таким образом, исследование показывает, что в позднем эоцене в Антарктиде выпало достаточно снега, чтобы способствовать росту ледяных шапок и айсбергов за 3 миллиона лет до полного замерзания Антарктиды.

Результаты магистерской диссертации, опубликованные в "Климате прошлого". Красная звезда указывает на положение Южных Оркнейских островов в позднем эоцене (37 миллионов лет назад). Синие области указывают на то, что в то время в Антарктиде мог быть материковый лёд. Серые и светло-голубые линии в океане показывают возможные пути айсбергов. Светло-голубые пути действительно достигали Южных Оркнейских островов, которые в позднем эоцене находились в "Аллеи айсбергов".

Пресная вода

Бил и ван Себилле снова объединяют усилия в исследованиях. В недавней геологической истории неоднократно наблюдались периоды высокой скорости откалывания айсбергов во время быстрых переходов от ледниковых периодов к межледниковым. Программа климатических исследований EMBRACER предлагает вакансию для аспиранта, который будет изучать эти так называемые фазы "дегляциации". Следя за айсбергами с помощью компьютерного моделирования, новое исследование определит, сколько талой воды айсберги теряют в Южном океане во время таяния и как это меняет условия в океане.

Ученые также хотели бы лучше понять последствия большого количества талой воды, которая в ближайшем будущем достигнет Южного океана. Увеличение количества пресной воды в Южном океане может повлиять на глубинные океанические течения и способность океана поглощать углерод. Если изменение климата продолжится нынешними темпами, в Южном океане вскоре появится больше айсбергов, чем в прошлом. В новом исследовании будут использованы геологические реконструкции, чтобы лучше понять потенциальные последствия для региона.

Плывет по течению

В 1986 году айсберг A23a откололся от ледяного щита Фильхнера в глубине моря Уэдделла. Этот супер-айсберг десятилетиями оставался на дне мелководного моря Уэдделла, пока в 2020 году не начал дрейфовать. Он несколько лет дрейфовал по волнам, пока недавно не взял курс на южное побережье Южной Георгии. Ученые внимательно следят за продвижением айсберга, потому что Южная Георгия — важное место гнездования колоний пингвинов, тюленей и альбатросов. Если бы айсберг A23a столкнулся с островом, он перекрыл бы бесчисленному количеству животных доступ к местам размножения и кормовым водам. Однако это маловероятно, потому что остров окружён широкой полосой мелководья, на которую A23a, скорее всего, сядет.

Если это произойдёт, присутствие айсберга может даже положительно сказаться на колониях, так как в течениях, омывающих айсберг, будет больше пищи. Океанские течения также могут направить айсберг вокруг острова, где он постепенно растает в открытом океане.

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