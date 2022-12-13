Петербуржцам рассказали, как вырастить редис на подоконнике

Такой редис не уступает по своим полезным качеством выращенному на грядке.

Садовод Ирина Елистратова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" дала советы, как вырастить редис дома на подоконнике.

Для начала, для выращивания редиса необходима высокая емкость, чтобы хорошо развивалась корневая часть. Для посадки можно взять садовый грунт. Сажать нужно на расстоянии 5-10 см. Редис важно поставить на солнечную сторону или подсветить специальными лампами

Всходить редис начнет спустя два дня, а первый урожай можно ожидать примерно через 18-30 дней.

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