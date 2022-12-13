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В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, какие овощи полезно есть в мае
Сегодня, 9:15
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В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, какие овощи полезно есть в мае

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Горожан призвали не забывать про зелень.

Стало известно, какие майские овощи и ягоды принесут большую пользу организму человека. В Роспотребнадзоре порекомендовали петербуржцам обратить внимание на свеклу, ревень, редьку, огурцы. 

Кроме того, в мае полезно есть елокочанную и цветную капусту, молодой горошек и картофель, морковь, помидоры, 

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти рассказали о самых полезных фруктах и овощах, цуккини и спаржу.  Это продукты укрепляют иммунитет.

Горожан призвали не забывать про зелень. Полезны будут первые ягода: черешня, клубника и земляника.

Ранее на Piter.tv: петербуржцам рассказали о значении корюшки в блокадном Ленинграде.

Фото: Pxhere

Теги: здоровье, иммунитет, овощи, питание, роспотребнадзор, фрукты, ягоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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