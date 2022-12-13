Петербуржцам рассказали о значении корюшки в блокадном Ленинграде

Огуречная рыба помогла выжить многим ленинградцам.

В документальном фильме "Корюшка для фронта" рассказали петербуржцам о том, как в военное время корюшка помогла выжить истощенным ленинградцам. Кинокартина была снята на студии "КиноМельница". Режиссер проекта – Андрей Егоров. Об этом сообщили на портале "АиФ Санкт-Петербург".

Автор киноленты, писатель Анатолий Аграфенин отметил, что во время съемок многие убеждали руководство проекта в том, что во время блокады никто не занимался рыбной ловлей, ведь город беспощадно обстреливали и бомбили. Но создатели фильма смогли найти потомков отважных рыбаков, которые добывали корюшку для военных и мирных жителей осажденного города.

Отец Лидии Скобелевой, Валентин Эльзенгр, ловил рыбу в Сестрорецке. Он трудился в рыболовецком колхозе имени Ленина. Вместе с товарищами под авианалетами и обстрелами он занимался промыслом.

Еще одной героиней кинокартины стала Юлия Елисеева, о работе которой рассказал ее сын Валентин Елисеев. 19-летняя девушка с первого года войны на лодке добывала корюшку вместе с рыбачками в районе Ораниенбаумского пятачка. Она жила в сарае для хранения снастей и каждый день даже в холодную погоду отправлялась на берег, чтобы поймать пищу для жителей осажденного Ленинграда.

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Фото: Ирина Коваль