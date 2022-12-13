На петербургской выставке "100 лет Гражданской авиации" расскажут о подвиге летчиков в годы Великой Отечественной Войны

В здании бывшего терминала "Прибытие" Пулково-2 пройдет специальная программа, приуроченная к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы выставки "100 лет Гражданской авиации", открывшейся 9 февраля 2023 года, подготовили специальную программу накануне Дня Победы. Петербуржцы могут принять участие в новом экскурсионном проекте, рассказали Piter.tv создатели выставки.

На выставке посетители узнают о роли авиаконструктора Илюшина и его легендарных самолетах Ил-2, о воздушном коридоре – тоненькой ниточке снабжения Ленинграда, об эвакуации 52 тыс. человек в 1941-42 годах на ЛИ-2, спасении 300 маленьких ленинградцев Пилютовым, беспрецедентной операции "Звездочка" по спасению Детского дома N1 г. Полоцка в Белоруссии и многом другом.

Юбилейная Выставка к 100-летию гражданской авиации России разделена на 4 сектора: исторический, технологический, идеологический и биографический. Создатели собрали 180 оригинальных экспонатов, среди которых настоящие детали самолетов, костюмы пилотов, технические модели и мультимедийные биографии героев неба. Весь комплекс представляет собой коллекцию уникальных исторических документов, деталей самолетов и архивных предметов, рассказывающих о гражданской авиации, аналогов которой сейчас нет.

Тематические сборные экскурсии пройдут с 6 по 9 мая в 12:30; 15:00; 17:00, а 10 мая в 19:00.

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Фото: Piter.tv