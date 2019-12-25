Названа специя, выводящая из крови лишний сахар и холестерин

Также она помогает в работе сердца.

Специя, которая есть на кухне у многих, оказалась настоящим лекарством от многих проблем. Она доказала свою эффективность в борьбе с лишним сахаром и "плохим" холестерином. Об этом сообщило издание "Food.news".

Речь идет о горчице. Масляный экстракт горчицы способен снизить риск сердечного приступа и аритмии. В такой горчице содержатся омега-3 жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье сердца.

Семена горчицы традиционно используются для очищения организма от токсинов, особенно при отравлении и чрезмерном употреблении алкоголя. Листья горчицы, в свою очередь, стабилизируют сахар в крови и уменьшают количество "плохого" холестерина.

Ранее был назван гарнир, быстро снижающий высокий холестерин и сахар.

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