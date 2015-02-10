Маркировку продуктов дополнят данными о сахаре, соли и трансжирах

Правительство подготовит правки, расширяющую информацию для потребителей о составе продуктов питания.

Российские федеральные власти займутся введением на территории страны в маркировку продуктов питания информации о содержании сахара, соли и трансжирных кислот. Соответствующие данные следуют из правительственного документа, с которым ознакомились журналисты. Чиновники намерены бороться с факторами риска неинфекционных болезней. Такая программа включает в себя введение к февралю 2027 года в маркировку продуктов питания дополнительных сведений о составе продуктов питания для потребителей. Реализацией такой задачи совместно займутся Роспотребнадзор, Минэкономразвития, Минпромторг, а также Аналитический центр при правительстве.. По результатам выполненной работы в кабинет министров будет представлен доклад.

"Производители расслабились": глава "Общественного контроля" — о качестве продуктов в Петербурге.

Фото: pxhere.com