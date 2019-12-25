Назван гарнир, быстро снижающий высокий холестерин и сахар

Этот гарнир относится к семейству бобовых.

Слишком высокий уровень сахара в крови чреват опасными последствиями для здоровья. Проблема состоит в том, что повышенный уровень глюкозы будет незаметен, пока скачки не достигнут критических значений. Почти тоже самое можно сказать и "плохом" холестерине.

Врачи пришли к выводу, что бороться с высоким сахаром и глюкозой поможет чечевица.

Медики советуют обратить внимание на чечевицу, так как она способна заменить любимые многими картофель и рис. Эти бобовые содержат в себе много клетчатки, растительного белка, фолиевой кислоты. Научно доказано, что одна порция чечевицы в день может снизить уровень липопротеинов низкой плотности на целых 5%.

Ранее вирусолог перечислил меры по укреплению иммунитета.

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