Вирусолог перечислил меры по укреплению иммунитета

Правила совсем простые.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что нужно делать осенью, чтобы укрепить иммунитет. Об этом сообщил канал RT.

Людям не стоит забывать про социальную дистанцию и использование масок/перчаток в многолюдных местах. Руки нужно мыть как можно чаще и обрабатывать из дезинфицирующими средствами. Если есть такая возможность, то лучше перейти на удаленную работу. При этом не стоит забывать о прогулках (вдали от других людей) и занятиях спортом.

Анатолий Альтштейн отметил, что нужно употреблять витамин D, так как он должен повышать устойчивость к коронавирусу. Еще для укрепления иммунитета нужно практиковать закаливание, полноценно питаться, хорошо спать и отказаться от вредных привычек.

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