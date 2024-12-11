  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Повар рассказал петербуржцам, как правильно выбрать бобовые
Сегодня, 16:55
117
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Повар рассказал петербуржцам, как правильно выбрать бобовые

0 0

Чечевица, фасоль и горох очищают кишечник, выводят токсины, держат иммунитет в тонусе и снижают аппетит.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" повар Александр Трусов рассказал, как правильно выбрать бобовые. 

Чечевица, фасоль и горох очищают кишечник, выводят токсины, держат иммунитет в тонусе и снижают аппетит. Для всех бобовых, а их примерно 20 тыс. видов, есть несколько общих правил выбора.

Упаковка не должна быть нарушена, нужно смотреть, чтобы не было внутри конденсата, потому что это говорит о том, что либо нарушена технология подготовки крупы, либо ее неправильно хранили. Если вы видите, что внутри там какая-то легкая пыль или скомканная крупа, то лучше отказаться от покупки такого товара. 

Александр Трусов, повар 

В чечевице иногда могут встретиться жучки. Рис и гречку достаточно обработать в духовке, а в этой крупе они оставляют токсины. 

Если внутри сами бобы с пророщенными зернами, то лучше стоит тоже отказаться. Это говорит о том, что неправильное хранение крупы. Также не допускаются битые зерна. 

Александр Трусов, повар 

Фасоль и горох лучше хранить в темном и сухом месте и в герметичной емкости, желательно рядом с приправами, поскольку резкие запахи отпугивают вредителей.

Чтобы ускорить процесс варки бобовых, их предварительно нужно замочить. Можно оставить емкость с водой на ночь. 

Заливаете водой, провариваете эту фасоль три минуты, затем эту воду сливаете и заливаете вновь кипятком, доводите до кипения, 30 минут она у вас томится без нагрева, а затем опять вы сливаете эту воду и потом уже варите тоже в кипящей воде 45 минут. 

Александр Трусов, повар 

Ранее на Piter.TV: врач Лебедева назвала самую опасную еду для кишечника. 

Фото: pxhere 

Теги: бобовые, питание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии