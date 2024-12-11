Повар рассказал петербуржцам, как правильно выбрать бобовые

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" повар Александр Трусов рассказал, как правильно выбрать бобовые.
Чечевица, фасоль и горох очищают кишечник, выводят токсины, держат иммунитет в тонусе и снижают аппетит. Для всех бобовых, а их примерно 20 тыс. видов, есть несколько общих правил выбора.
Упаковка не должна быть нарушена, нужно смотреть, чтобы не было внутри конденсата, потому что это говорит о том, что либо нарушена технология подготовки крупы, либо ее неправильно хранили. Если вы видите, что внутри там какая-то легкая пыль или скомканная крупа, то лучше отказаться от покупки такого товара.
Александр Трусов, повар
В чечевице иногда могут встретиться жучки. Рис и гречку достаточно обработать в духовке, а в этой крупе они оставляют токсины.
Если внутри сами бобы с пророщенными зернами, то лучше стоит тоже отказаться. Это говорит о том, что неправильное хранение крупы. Также не допускаются битые зерна.
Александр Трусов, повар
Фасоль и горох лучше хранить в темном и сухом месте и в герметичной емкости, желательно рядом с приправами, поскольку резкие запахи отпугивают вредителей.
Чтобы ускорить процесс варки бобовых, их предварительно нужно замочить. Можно оставить емкость с водой на ночь.
Заливаете водой, провариваете эту фасоль три минуты, затем эту воду сливаете и заливаете вновь кипятком, доводите до кипения, 30 минут она у вас томится без нагрева, а затем опять вы сливаете эту воду и потом уже варите тоже в кипящей воде 45 минут.
Александр Трусов, повар
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