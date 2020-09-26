В списке пойманных - 73-летняя нина Багинская.

В Минске задержали участниц "Женского марша". Об этом сообщили журналисты из белорусского издания Tut.by. По данным СМИ, оппозиционеров начали вязать рядом со зданием Комаровского рынка. На пешеходную зону рынка заехали микроавтобусы с тонированными стеклами. Оттуда вышли люди в балаклавах и форме. Позже на месте событий оказались еще пять дополнительных микроавтобусов, в которых также находились силовики.

Telegram-канал "Наша нива" заявил, что в общей сложности задержаны около десяти человек. Некоторым женщинам удалось убежать с территории рынка. В списке пойманных оказалась известная активистка Нина Багинская. Ей 73 года. На опубликованном в социальных сетях видео заметно, что она пытается отобрать у силовика бело-красно-белый флаг, который тот у нее отнял.

В районе Дворца независимости в Минске обнаружена колонна спецтехники.

Видео: YT / TUT.BY