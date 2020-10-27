Заблокирована работа отделения рентгенэндосвакулярной хирургии.

В Минске задержали семь врачей за участие в акции солидарности. Об этом рассказали журналисты местного портала tut.by со ссылкой на сотрудников научно-практического центра "Кардиология". По данным экспертов, ранее около 25 медицинских работников выстроились на проспекте Дзержинского в "цепь солидарности". Все протестующие были отправлены в микроавтобусы, в которых находились силовики. Большинству активистов удалось сбежать.

Заблокирована работа отделения рентгенэндосвакулярной хирургии, которое занимается оказанием помощи экстренным пациентам с инфарктом миокарда. Заблокирована возможность экстренной диагностики и лечения критических ситуаций послеоперационных осложнений заявление РНПЦ "Кардиология"

В числе задержанных значатся заведующий рентгеноперационной центра Олег Полонецкий, кардиохирург Владимир Андрущук, завотделением компьютерной томографии Ирина Гайдель, рентгенэндоваскулярный хирург Максим Цыбульский, анестезиологи Андрей Бурый, Дмитрий Чуклай и Евгений Полойко.

Руководителя интернет-проектов "Ельцин центра" задержали в Белоруссии.

Видео: Telegram/Выборы видишь? | TUT.BY Политика