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В Минске задержали семь врачей за участие в акции солидарности

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Заблокирована работа отделения рентгенэндосвакулярной хирургии.

В Минске задержали семь врачей за участие в акции солидарности. Об этом рассказали журналисты местного портала tut.by со ссылкой на сотрудников научно-практического центра "Кардиология". По данным экспертов, ранее около 25 медицинских работников выстроились на проспекте Дзержинского в "цепь солидарности". Все протестующие были отправлены в микроавтобусы, в которых находились силовики. Большинству активистов удалось сбежать.

Заблокирована работа отделения рентгенэндосвакулярной хирургии, которое занимается оказанием помощи экстренным пациентам с инфарктом миокарда. Заблокирована возможность экстренной диагностики и лечения критических ситуаций послеоперационных осложнений

заявление РНПЦ "Кардиология"

В числе задержанных значатся заведующий рентгеноперационной центра Олег Полонецкий, кардиохирург Владимир Андрущук, завотделением компьютерной томографии Ирина Гайдель, рентгенэндоваскулярный хирург Максим Цыбульский, анестезиологи Андрей Бурый, Дмитрий Чуклай и Евгений Полойко.

Руководителя интернет-проектов "Ельцин центра" задержали в Белоруссии.

Видео: Telegram/Выборы видишь? | TUT.BY Политика

 
Теги: акция протеста, белоруссия, кардиологи, минск, цепь солидарности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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