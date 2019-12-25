Марина Петрушко задержана в Барановичах во время отпуска.

Руководителя интернет-проектов "Ельцин центра" задержали в Белоруссии. Об этом журналистам ТАСС сообщила первый заместитель исполнительного директора "Ельцин центра" Людмила Телень. По словам чиновницы, Марина Петрушко поймана милицией в Барановичах. При этом женщина не участвовала в акциях протеста, а находилась на территории республики в рамках отпуска.

Она навещала очень пожилую маму. В воскресенье по дороге к маме ее задержали на автобусной остановке...Марина не участвовала ни в каких политических акциях, это очевидное недоразумение Людмила Телень, первый заместитель исполнительного директора "Ельцин центра"

На данный момент Петрушко находится в изоляторе временного содержания. Обвинение женщине еще не предъявили. Посольство РФ в курсе возникшей ситуации. Коллеги надеются, что задержанная как можно скорее окажется на свободе.

На крупных заводах Белоруссии начались бессрочные акции протеста.

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