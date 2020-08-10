"Медуза" объявила, что Максим Солопов перестал выходить на связь с редакцией.

В Минске пропал российский журналист. Об этом сообщила "Медуза", в которой работает исчезнувший корреспондент. На данный момент известно, что Максим Солопов перестал выходить на связь с редакцией. Он освещал в Белоруссии акции протеста.

В "Медузе" отметили, что журналист перестал отвечать после часа ночи 10 августа. В последний раз он находился около театра имени Горького на Володарской улице. В это время правоохранительные органы начали блокировать людей и жестко задерживать активистов. В Daily Storm написали о том, что Солопов был избит белорусскими силовиками. На данный момент официального подтверждения информации нет.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что от полиции пострадали журналисты Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Позже их посадили в автозак. Туда же силовики доставили ,создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.

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Видео: Telegram / Euroradio