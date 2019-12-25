Политики заявили, что этого не может быть.

В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией. Глава комиссии нижней палаты по правам человека заявил, что высказывание главы МИД Украины необдуманное. Об этом спикер сообщил "РИА Новостям". Геннадий Давыдько заметил, что власти Киева легко делают заявления, потому что им нечего терять. У Белоруссии и России отношения непростые, но такие и у любых других государств.

До войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть прокомментировал депутат

В Минске и Москве проживают братские народы. Правительство обеих стран будут держаться за дружественные узы. На Украине же другая ментальность. К тому же отношения Белоруссии и РФ находятся на принципиально другом уровне доверия.

Ранее Piter.tv писал о том, что Пушков оценил слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией.

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