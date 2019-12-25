Армию Асада боевики хотят обвинить в атаке на мирное население.

В Минобороны России сообщили о подготовке провокации с химоружием в Идлибе. Об этом журналистам рассказал заместитель начальника миротворческого Центра Александр Гринкевич. Представитель ведомства объяснил, что военные получили данные о подготовке операции боевиками на юге региона. В миссии принимают участие "недобитые террористы".

Террористы доставили отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра и ведут подготовку к проведению постановочных съемок для обвинения правительственных сил Сирии Александр Гринкевич, контр-адмирал

Военный отметил, что террористы планируют заявить о том, что армия Башара Асада совершила нападение с использованием отравляющего химического оружия на мирное население. В РФ добавили, что боевики не учитывают тот факт, что все запасы опасного химоружия правительственные силы Сирии ликвидировали.

В Идлибе прошла акция против турецкого военного присутствия.