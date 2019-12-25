Военным удалось отстоять объект.

Турция заявила об атаке на свой наблюдательный пункт в Идлибе. Об этом днем 16 сентября рассказали в пресс-службе Минобороны страны. На данный момент о пострадавших в ходе атаки сведений нет.

Несколько групп неизвестных в гражданской одежде совершили атаку на наш наблюдательный пункт номер семь. После того, как были приняты встречные меры, нападавшие рассеялись сообщение турецких военных

Напомним, что сирийский регион Идлиб - единственный, большая часть которого находится под управлением вооруженных формирований. В 2017 году создана зона деэскалации, в которую переместились боевики, которые не захотели сложить оружие в Восточной Гуте и южных частях Сирии.

В Турции арестовали "эмира" "Исламского государства"* (запрещенного в РФ террористического движения).