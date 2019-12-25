В сирийском Идлибе умер турецкий генерал

Сезгин Эрдоган внезапно скончался днем 9 сентября.

В сирийском Идлибе умер турецкий бригадный генерал. Об этом сообщили представители Минобороны страны. Чиновники заявили, что военнослужащий внезапно почувствовал недомогание.

Сезгин Эрдоган почувствовал себя плохо во время пребывания в районе операции в Идлибе 9 сентября. Он был немедленно госпитализирован, но, несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось Минобороны Турции

Напомним, что сейчас Идлиб в Сирии представляет собой единственный регион, значительная часть которого остается под контролем вооруженных формирований. С 2017 года там создана зона деэскалации. Туда переместились экстремисты из Восточной Гуты, отказавшиеся сложить оружие. Территория охраняется при помощи наблюдательных постов армии Турции. Регулярно проводятся турецко-российские патрули вдоль трассы М4.

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