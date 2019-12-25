В Турции арестовали "эмира" "Исламского государства"*

Сулейман Сойлу рассказал о захвате полицией Турции руководителя террористов.

В Турции арестовали "эмира" террористической организации "Исламское государство", запрещенного на территории России. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

Арестован так называемый эмир в Турции, имевший серьезные планы. Поздравляю правоохранительные органы Сулейман Сойлу, глава МВД Турции

Чиновник отметил, что при задержании боевика правоохранительные органы обнаружили у подозреваемого план подрывной деятельности. Подробности спецоперации по поимке преступника Сойлу не привел.

Напомним, что 27 октября 2019 года Дональд Трамп заявил об уничтожении основателя "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади военнослужащими США. Боевик ликвидирован на территории сирийской провинции Идлиб. Также погибли члены террористического движения и сообщники аль-Багдади.

