В Турции арестовали "эмира" "Исламского государства"*

В Турции арестовали "эмира" террористической организации "Исламское государство", запрещенного на территории России. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
Арестован так называемый эмир в Турции, имевший серьезные планы. Поздравляю правоохранительные органы
Сулейман Сойлу, глава МВД Турции
Чиновник отметил, что при задержании боевика правоохранительные органы обнаружили у подозреваемого план подрывной деятельности. Подробности спецоперации по поимке преступника Сойлу не привел.
Напомним, что 27 октября 2019 года Дональд Трамп заявил об уничтожении основателя "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади военнослужащими США. Боевик ликвидирован на территории сирийской провинции Идлиб. Также погибли члены террористического движения и сообщники аль-Багдади.
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