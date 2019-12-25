США удвоили награду за поимку главаря ИГ*

США удвоили награду за поимку главаря террористической организации ИГ, запрещенной на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента страны. Американские чиновники обещают за информацию о местонахождении Амира Мухаммада Саида Абдель Рахмана аль-Мауля, который также известен под именем Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураши, выплатить осведомителю 10 миллионов долларов.
В Госдепартаменте США добавили, что лидер экстремистов считается причастным к похищениям, убийствам, торговлей рабами-езидами (народ, который проживает в северо-западной части Ирака). В США считают, что террорист также контролирует"глобальные операции" группировки.
Напомним, что согласно источникам Вашингтона, Амир Мухаммад Саид Абдель Рахман аль-Мауль управляет террористами с октября 2019 года. Это произошло после гибели предыдущего главаря Абу Бакра аль-Багдади. До этого боевик являлся членом запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида".
Ирак объявил о задержании заместителя убитого главаря ИГ* аль-Багдади.
Фото: Rewards for Justice
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