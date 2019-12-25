США удвоили награду за поимку главаря ИГ*

За сведения о местонахождении Амира Мухаммада Саида Абдель Рахмана аль-Мауля Америка готова отдать 10 млн долларов.

США удвоили награду за поимку главаря террористической организации ИГ, запрещенной на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента страны. Американские чиновники обещают за информацию о местонахождении Амира Мухаммада Саида Абдель Рахмана аль-Мауля, который также известен под именем Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураши, выплатить осведомителю 10 миллионов долларов.

В Госдепартаменте США добавили, что лидер экстремистов считается причастным к похищениям, убийствам, торговлей рабами-езидами (народ, который проживает в северо-западной части Ирака). В США считают, что террорист также контролирует"глобальные операции" группировки.

Напомним, что согласно источникам Вашингтона, Амир Мухаммад Саид Абдель Рахман аль-Мауль управляет террористами с октября 2019 года. Это произошло после гибели предыдущего главаря Абу Бакра аль-Багдади. До этого боевик являлся членом запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида".

Ирак объявил о задержании заместителя убитого главаря ИГ* аль-Багдади.

Фото: Rewards for Justice

