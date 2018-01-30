Ирак объявил о задержании заместителя убитого главаря ИГ* аль-Багдади

Террорист жил по поддельным документам.

Схвачен заместитель ликвидированного главаря ИГ* (запрещенной террористической организации в РФ). В Ираке поймали Ибн Халдуна, который также является двоюродным братом Абу Бакра аль-Багдади.

По данным телеканала "Ас-Сумария", подозреваемого нашли в Киркуке. Он считается "военным эмиром" в провинции Салах-эд-Дин. Халдун отвечал за вопросы разведки. После ликвидации двоюродного брата, Халдун был наиболее разыскиваемым экстремистом в мире. Он скрывался на съемной квартире с фальшивыми документами на имя Шаалян Обейд.

Напомним, что аль-Багдади убили в октябре 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кремле прокомментировали данные о ликвидации лидера ИГИЛ*.