В Идлибе прошла акция против турецкого военного присутствия

Сирийские граждане призывают Анкару уйти с территории Сирии.

В сирийском регионе Идлиб прошла акция против турецкого военного присутствия. Об этом рассказали местные СМИ. По данным журналистов, население устроило акцию протеста против военного присутствия Анкары. В мероприятии замечено несколько десятков человек. Они держали плакаты с лозунгом "Идлиб - сирийская земля". Часть демонстрантов подошла к турецким наблюдательным пунктам.

Почему мы должны терпеть чужаков на своей территории? Мы требуем вывести турецкие войска! Наша земля должна снова вернуться в наши руки...Мы устали от раздоров и разногласий, которые нам навязывают извне. Поэтому не боимся сказать "нет" Эрдогану! Наш президент - Башар Асад очевидец событий

В ТАСС отметили, что подобные митинги также прошли в сирийских провинциях Алеппо и Хама. Около населенного пункта Эс-Сурман турецкая армия применила слезоточивый газ против протестующих. Митингующие смогли повесить плакат с изображением Башара Асада на ворота блокпоста Анкары.

Турция заявила об атаке на свой наблюдательный пункт в Идлибе.

Видео: YouTube / اي نيوز i news