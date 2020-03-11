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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных "Панцирях"

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По данным военных из РФ, в зоне Идлиба практически нет ЗРПК.

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных "Панцирях". Об этом сообщили представители ведомства. По данным специалистов, полученные от Эрдогана сведения являются преувеличением.

В Минобороны РФ добавили, что основная часть ПВО Сирии, включая российские "Панцири", находятся у Дамаска. В зоне деэскалации данного вида вооружения практически нет. Около Идлиба расположено всего четыре ЗРПК. Двое из них получили повреждения из-за авиаудара, нанесенного Турцией. Сейчас техника находится на ремонтных работах.

Ранее российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными.

Видео: YouTube/Минобороны России

Теги: идлиб, минобороны, панцирь-с, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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