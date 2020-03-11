В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных "Панцирях". Об этом сообщили представители ведомства. По данным специалистов, полученные от Эрдогана сведения являются преувеличением.
В Минобороны РФ добавили, что основная часть ПВО Сирии, включая российские "Панцири", находятся у Дамаска. В зоне деэскалации данного вида вооружения практически нет. Около Идлиба расположено всего четыре ЗРПК. Двое из них получили повреждения из-за авиаудара, нанесенного Турцией. Сейчас техника находится на ремонтных работах.
Ранее российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными.
Видео: YouTube/Минобороны России
Обсуждение ( 0 )