По данным военных из РФ, в зоне Идлиба практически нет ЗРПК.

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных "Панцирях". Об этом сообщили представители ведомства. По данным специалистов, полученные от Эрдогана сведения являются преувеличением.

В Минобороны РФ добавили, что основная часть ПВО Сирии, включая российские "Панцири", находятся у Дамаска. В зоне деэскалации данного вида вооружения практически нет. Около Идлиба расположено всего четыре ЗРПК. Двое из них получили повреждения из-за авиаудара, нанесенного Турцией. Сейчас техника находится на ремонтных работах.

Ранее российские РЭБ сделали турецкие беспилотники бесполезными.

Видео: YouTube/Минобороны России