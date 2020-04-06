Самолет LearJet 45 загорелся в муниципалитете Эмилиано-Сапата.

В Мексике шесть человек погибли в результате крушения самолета. Об этом в социальных сетях сообщили представители Минобороны страны. По данным военнослужащих, на борту воздушного судна находились шесть человек. Все они погибли во время падения самолета в муниципалитете Эмилиано-Сапата штата Веракрус.

По данным издания El Universal, авария зафиксирована около 09:45 по местному времени 21 февраля (в 18:45 по московскому времени). LearJet 45 разбился при взлете в аэропорту Эль-Ленсеро. Очевидцы уточнили, что самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а после - загорелся. Расследованием трагедии занимается специальная комиссия.

ABC: в Парагвае семь человек погибли при крушении самолета ВВС.

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