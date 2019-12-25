ABC:в Парагвае семь человек погибли при крушении самолета ВВС

Выжил только 19-летний юноша.

В Парагвае семь человек погибли при крушении самолета Военно-воздушных сил. Об этом рассказали местные журналисты с интернет-портала ABC. В издании уточнили, что еще один человек получил ранения. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

В настоящее время эксперты устанавливают причину трагедии. Полет ВВС Парагвая проводился в нормальных условиях, а экипаж воздушного судна не сообщал диспетчеру о каких-либо неполадках. Выжившим является 19-летний юноша. Он оказался на борту по разрешению капитана борта. Сейчас он госпитализирован.

Известно, что самолет упал через минуту после последней связи диспетчера с экипажем.

В Куршевеле два человека погибли при крушении вертолета.

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