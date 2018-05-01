Еще трое пассажиров госпитализированы.

В Куршевеле два человека погибли при крушении вертолета. Об этом рассказали представители французской радиостанции France 3 со ссылкой на местную префектуру. На данный момент сообщается о том, что в результате трагедии трое пострадали, еще два человека погибли.

Инцидент произошел 9 февраля около 17:20 вечера по местному времени (около 19:20 по московскому времени). На борту упавшего вертолета находились пятеро пассажиров. Полиция спасатели прибыли на место только к 18 часам (20 часам по Москве).

Известно, что все пострадавшие госпитализированы. Один пациент находится в критическом состоянии. Состояние еще двоих врачи оценивают как средней тяжести.

Стала известна причина крушения вертолета Коби Брайанта.

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