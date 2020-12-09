Стала известна причина крушения вертолета Коби Брайанта

Пятикратный чемпион НБА погиб 26 января 2020 года.

Национальный совет по безопасности на транспорте США установил причину крушения вертолета американского баскетболиста Коби Брайанта. Об этом сообщает Associated Press.

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) погиб 26 января 2020 года вместе с 13-летней дочерью Джианной. Всего на борту упавшего вертолета Sikorsky S-76B находились девять человек, никто из них не выжил.

Комиссия установила, что пилот потерял пространственную ориентацию. Сообщается, что Ара Зобаян, управлявший вертолетом, летел сквозь облака, что является очевидным нарушением федеральных стандартов. Незадолго до столкновения со склоном холма пилот сообщил диспетчерам, что набирает высоту. До выхода из облаков вертолет резко накренился и врезался в холмы.

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Видео: YouTube / Fox News