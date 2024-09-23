Пингвина назвали виновником крушения вертолета в ЮАР

В результате крушения никто, включая пингвина, не пострадал.

Пингвина в коробке назвали виновником крушения вертолета в ЮАР. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на отчет Управления гражданской авиации страны.

Инцидент произошел в январе 2025 года. Вертолет Robinson R44 Raven II должен был провести аэрофотосъемку юго-восточного побережья страны. Отмечается, что коробка с пингвином, которую держал один из пассажиров, упала на рычаг управления вертолетом. Воздушное судно накренилось, а лопасти его несущего винта ударились о землю.

В результате крушения никто, включая пингвина, не пострадал. Причина, по которой птицу взяли на борт, неизвестна.

Ранее мы сообщали, что вертолет с президентом Гондураса на борту совершил вынужденную посадку в джунглях.

Фото: pxhere.com